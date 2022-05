¡Alerta por fuertes lluvias! Toma las precauciones necesarias

Autoridades piden a la población mantenerse alerta ante aumento de lluvias durante las próximas horas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) está en constante vigilancia de la situación a nivel nacional debido a las lluvias de las últimas horas.

El disturbio tropical ubicado al sureste del golfo de Tehuantepec en México, ha causado lluvias en el territorio nacional durante las últimas horas. La Conred hace un llamado a la población a mantenerse en alerta ante el aumento de las lluvias este fin de semana.

#PrevenirParaVivir La Secretaría Ejecutiva de la CONRED emite los Avisos Informativos No. 31 y No. 32 relacionados a la influencia del Sistema de Baja Presión y segunda Onda del Este de la Temporada de Lluvias 2022. pic.twitter.com/rPxEUcXeS8 — CONRED (@ConredGuatemala) May 27, 2022

Departamentos más afectados

De acuerdo con las autoridades, la probabilidad de precipitación muy alta podría ocurrir en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suhcitepéquez, Sololá, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, y Jutiapa.

En cuanto a los departamentos con alta probabilidad de precipitaciones están: Huehuetenango, Totonicapán, Sacatepéquez, Quiché, Alta Verapaz y Guatemala.

Recomendaciones

Ante el aumento previsto de lluvias, podrían ocurrir derrumbes, deslizamientos, inundaciones, lahares y daños en la red vial, por lo que autoridades de la Conred brinda una serie de recomendaciones a seguir. Estas son algunas:

Evitar arriesgar su vida cruzando un río crecido.

Reducir la velocidad si conduce por carreteras o áreas afectadas.

Revisar su plan familiar y la mochila de las 72 horas.

Evacuar junto a su familia al albergue más cercano (de ser necesario)

Mantenerse informado a través de redes sociales de la Conred y medios de comunicación.

En caso de emergencia, la Conred mantiene a disposición de los guatemaltecos el número 119, cuya línea está habilitada las 24 horas del día, los 365 días del año.