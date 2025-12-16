Autoridades piden prevenir percances en rutas este fin de año

-

La Dirección General de Transportes (DGT) y del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), hacen un llamado a conductores a manejar con precaución y responsabilidad.

Debido a que los hechos de tránsito van en aumento, autoridades recuerdan a los conductores ser responsables al estar detrás del volante.

Este año suman 486 accidentes más en comparación con el año pasado, las autoridades de la Dirección General de Transportes (DGT), hacen un llamado a los conductores de buses extraurbanos a manejar con moderación y no recargar las unidades para evitar incidentes.

Inspección de buses realiza personal de la DGT en las principales carreteras (Foto: DGT)

En lo que va del 2025 han fallecido 119 personas más en percances viales que las contabilizadas el año pasado y 625 más lesionados. Por ello, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) ha lanzado la campaña "Que un accidente no apague la magia", debido a que los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte en el país.

La DGT exhorta a los conductores de buses extraurbanos a tener precauciones que contribuyan a reducir los incidentes viales y garantizar traslados seguros a los usuarios.

Recomendaciones

Brenda Santizo, portavoz del Departamento de Tránsito de la PNC, recomienda a los conductores evitar el consumo de alcohol, reducir la velocidad, no sobrecargar las motocicletas ni con objetos ni con pasajeros, y usar casco de protección.

"Realizar revisión de los vehículos antes de salir de casa debido a que, en esta época, se incrementan los hechos de tránsito", expresó Santizo.