Bajas temperaturas, viento y lloviznas se esperan para este martes

  • Por Jessica González
15 de diciembre de 2025, 15:46
Las bajas temperaturas afectarán a casi todo el país. (Foto: archivo/Soy502)

El sexto frente frío que afecta al territorio guatemalteco provocará viento, lluvias y bajas temperaturas. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé nublados y posibles lloviznas durante el amanecer de este martes 16 de diciembre, sobre todo en las regiones Caribe y Franja Transversal del Norte.

Se esperan bajas temperaturas en los lugares más elevados de Occidente. 

El viento norte soplará fuerte en sectores montañosos o con cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente.

Por la tarde, el sexto frente frío promoverá nublados con lloviznas o lluvias en gran parte del territorio nacional. 

Las bajas temperaturas persistirán por la noche y madrugada. 

