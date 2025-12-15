Bajas temperaturas, viento y lloviznas se esperan para este martes

El sexto frente frío que afecta al territorio guatemalteco provocará viento, lluvias y bajas temperaturas.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé nublados y posibles lloviznas durante el amanecer de este martes 16 de diciembre, sobre todo en las regiones Caribe y Franja Transversal del Norte.
Se esperan bajas temperaturas en los lugares más elevados de Occidente.
El viento norte soplará fuerte en sectores montañosos o con cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente.
Por la tarde, el sexto frente frío promoverá nublados con lloviznas o lluvias en gran parte del territorio nacional.
Las bajas temperaturas persistirán por la noche y madrugada.