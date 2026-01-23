Sector empresarial hace llamado al Gobierno para iniciar la construcción del metro

-

El Gobierno y la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur coinciden en que el tránsito es un tema para tratar de urgencia nacional.

La crisis de movilidad que vive el área metropolitana de Guatemala afecta de forma directa "la calidad de vida de millones de guatemaltecos, encarece la logística y limita de manera significativa la productividad del país", señalan instituciones empresariales, que piden la construcción del metro.

Debido a esto la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC), Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) se sumaron al llamado del presidente Bernardo Arévalo de declarar el tránsito como una urgencia nacional.

En ese contexto las instituciones señalan que "el Presupuesto General de la Nación vigente contempla Q1,200 millones cuya asignación puede orientarse estratégicamente a distintos programas".

Consideran que esta es "una decisión clave para atender de forma estructural esta emergencia nacional es asignar estos recursos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)" con el propósito de financiar la ejecución del metro.

"El Estado ya ha pagado a empresas serias la elaboración de estudios y corresponde trasladar urgentemente el proyecto a la fase de licitación y posterior construcción y operación", indicó Fundesa en su comunicado.

Además, se agrega que esta asignación permitiría avanzar de manera ordenada, técnica y transparente en el avance del proyecto del metro al utilizar la modalidad de alianza público-privada.

"Así se asegura que las decisiones futuras se sustenten en estudios sólidos, sin comprometer aún la ejecución de obra ni recursos públicos adicionales", puntualiza el documento de Fundesa.

Señalan que conforme a la ley esta acción se encuentra plenamente alineada con el marco legal vigente y ayudará a fortalecer el rol de la ANI en la estructuración, licitación y gestión de proyectos estratégicos de infraestructura.

Aseguran que al Gobierno le corresponde adoptar la decisión de asignación presupuestaria que permita orientar estos recursos hacia la ANI "como recursos públicos no municipales, ni de mancomunidad municipal" como lo señala la legislación.

"Guatemala cuenta hoy con recursos disponibles, urgencia pública y un marco institucional y legal adecuado para avanzar. La asignación estratégica de estos fondos a la ANI para la licitación del proyecto metro permitiría ejecutar de forma transparente y eficiente el proyecto", afirma el comunicado.

Las instituciones aseguraran que esto constituirá "un paso decisivo para sentar las bases de una solución sostenible al problema de movilidad del área metropolitana y fortalecer la competitividad del país".

Cooperativas se unen al llamado

La Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (Confecoop), manifestó su preocupación "por la crisis que atraviesa el país por la movilidad, dada la necesidad de fortalecer las vías de comunicación y transporte".

La confederación afirmó que, como sector cooperativo, han opinado en las instancias gubernamentales como el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom), donde se iniciaron estudios de prefactibilidad para los proyectos del metro.

"Consideramos importante que el Gobierno y el Congreso de la República coordinen actividades pendientes a asignar los recursos correspondientes en el presupuesto de la nación para lograr que se cuente con este apoyo para desarrollar el metrorriel y el aerómetro", señalan las cooperativas.

En su comunicado aseguran que dichos proyectos van contribuir con la movilidad de las personas de la ciudad capital y sus ciudades alternas.

"Como sector cooperativo también utilizamos las vías de comunicación y los medios de transporte, por lo tanto, nos sumamos a estos proyectos que buscan la solución a corto, mediano y largo plazo", precisa el texto.

Agregan que respaldan al Gobierno y los alcaldes municipales que ya manifestaron que el tránsito es un tema de urgencia y de importancia para el país.

Es una urgencia nacional

Las alcaldías que conforman la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur declararon emergencia de movilidad urbana, debido al impacto en la vida de millones de personas que a diario son afectadas por la carga vehicular que circula en el área metropolitana.

Asimismo, los gobiernos locales pidieron al Organismo Ejecutivo que, en atención a esa emergencia, confirme un monto de Q1,200 millones asignados en el presupuesto de 2025, monto que sigue vigente para el desarrollo de la preinversión e inversión del circuito metropolitano del metro.

La solicitud se hizo formalmente el pasado 16 de enero, cuando Ricardo Quiñónez, alcalde de la capital y presidente de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, envió un oficio al presidente Bernardo Arévalo, expresando la decisión de los jefes ediles y la solicitud específica.

"Hoy tenemos enfrente una oportunidad histórica para la Ciudad de Guatemala y para miles de vecinos y guatemaltecos que todos los días entran y salen de la ciudad para trabajar, estudiar y sostener a sus familias", indicó Quiñónez.

El jefe edil capitalino destacó que "el Congreso de la República ya aprobó en el presupuesto vigente una asignación específica de Q1,200 millones destinada exclusivamente al Metro".

"El dinero está, la necesidad es clara y la ciudad está lista para avanzar. Para que esos recursos pasen del papel a la obra, la ley marca una ruta definida", añadió el alcalde.

Mientras que el presidente Bernardo Arévalo, durante una entrevista con Soy502 consideró que el tránsito es un tema de urgencia nacional.

"Creemos que es un tema de urgencia nacional. Recibimos a finales del año pasado un informe que la cooperación coreana que venía desarrollando desde hace años sobre el plan vial para la ciudad de Guatemala con una serie de recomendaciones de construcciones de vías y de mecanismos y métodos para reducir los problemas del tráfico", dijo el mandatario.

Agregó que dicho plan no es una sola medida, sino que la construcción del aerómetro y el metro, facilitará que haya menos recarga en las carreteras.

Precisó que hay que construir anillos que eviten la circulación de transporte pesado que atraviesa la ciudad de Guatemala, no porque venga acá, sino porque viene de una parte del país y va a otra.

Al mandatario afirmó que desea dejar construido algo del metro antes de que termine su gestión.