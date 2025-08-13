¡Atención! Autorizan descanso bancario este 15 de agosto

-

Si tienes trámites que realizar este viernes 15 de agosto, toma en cuenta que los bancos de la ciudad estarán cerrados.

La Superintendencia de Bancos (SIB) informó a través de un comunicado que la Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras y casas de cambio permanezcan cerradas el viernes 15 de agosto.

"Esto debido al feriado por la Asunción de Nuestra Señora, aplicable únicamente en la ciudad de Guatemala", enfatizó la entidad.

Asimismo, la SIB resaltó que el listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial el 15 de agosto se podrá consultar a partir del jueves 14 de agosto en el sitio a partir del jueves 14 de agosto en el sitio sib.gob.gt.