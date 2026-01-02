Versión Impresa
Rescatan a turista con problemas de salud en el volcán de Acatenango

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de enero de 2026, 08:23
El turista fue descendido del volcán por seguridad. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El turista sufrió problemas de salud durante su visita al Volcán de Acatenango. 

Por ello, tras haber recibido el reporte de esta emergencia, los Bomberos Municipales Departamentales ascendieron al volcán para brindarle atención pre hospitalaria. 

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
El turista, quien se encontraba durante la noche realizando su ascenso, habría presentado problemas de salud, fue evacuado por los cuerpos de socorro.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario para asistencia médica.

