Rescatan a turista con problemas de salud en el volcán de Acatenango

El turista sufrió problemas de salud durante su visita al Volcán de Acatenango.
Por ello, tras haber recibido el reporte de esta emergencia, los Bomberos Municipales Departamentales ascendieron al volcán para brindarle atención pre hospitalaria.
El turista, quien se encontraba durante la noche realizando su ascenso, habría presentado problemas de salud, fue evacuado por los cuerpos de socorro.
Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario para asistencia médica.