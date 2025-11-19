Congreso aprueba la adhesión al Tratado de Libre Comercio con Corea y Centroamérica

-

El acuerdo comercial busca potenciar la economía guatemalteca.

El Congreso de la República aprobó el Decreto 18-2025, mediante el cual Guatemala formaliza su adhesión al Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica.

La normativa, integrada por dos artículos, avala el instrumento jurídico que permitirá al país unirse de manera oficial a este esquema de integración económica con la nación asiática y con los Estados centroamericanos que ya lo implementan.

El artículo 1 del decreto establece la aprobación del Protocolo de Adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio con Corea, un paso necesario para que el país acceda a los beneficios comerciales y de inversión que contempla dicho acuerdo.

El Congreso aprobó el Decreto con el cual el país de adhirió al tratado.

Mientras que el artículo 2 fija que la norma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial, momento a partir del cual el Estado guatemalteco podrá avanzar en los procedimientos internos y externos para su plena incorporación.

Como parte del contexto, el tratado busca estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes involucradas, así como eliminar obstáculos al intercambio de bienes y servicios.

Asimismo, promueve condiciones de competencia leal, mayores oportunidades de inversión, y el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual.

El acuerdo también plantea la creación de procedimientos eficaces para su aplicación, administración conjunta y solución de controversias

Además, dota de un marco de cooperación bilateral, regional y multilateral orientado a ampliar los beneficios económicos y comerciales del tratado.

Con la aprobación del Decreto 18-2025, Guatemala da un paso relevante en su estrategia de apertura comercial y en la búsqueda de nuevas oportunidades para sectores productivos que aspiran a insertarse de manera más competitiva en mercados de alta demanda como el asiático.