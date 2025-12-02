Avanzan en hoja de ruta para armonizar protocolos tras aprobación del TLC con Corea

-

El tratado busca fortalecer y diversificar el intercambio comercial, eliminar barreras al comercio de bienes y servicios, promover la inversión y asegurar condiciones de competencia leal.

Durante una citación ante la Comisión de Economía del Congreso, la ministra de Economía, Gabriela García, informó que Guatemala y los países de Centroamérica, junto con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), iniciarán un proceso de armonización de protocolos tras la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur.

García explicó que ya existe una hoja de ruta para orientar los pasos a seguir. Señaló que la implementación del acuerdo requerirá coordinación regional y diálogo con diversos sectores.

"Es el inicio de un proceso que necesita sentarse con distintos actores a nivel de Centroamérica, es un proceso de incidencia con trabajo de los diputados y también con SICA sobre los protocolos que tengan que estar para poder acceder a los beneficios", afirmó.

La funcionaria destacó que el ministerio ya trabaja en los preparativos necesarios para que Guatemala pueda aprovechar las ventajas del nuevo acuerdo comercial.

"Desde el Ministerio de Economía estamos trabajando en todos los temas que son claves para la promoción del comercio y la diversificación de mercados", enfatizó.

El Congreso de la República aprobó el Decreto 18-2025, por medio del cual Guatemala formaliza su adhesión al TLC entre Corea del Sur y los países de Centroamérica. La medida, que consta de dos artículos, valida el protocolo que permitirá integrar al país al marco económico que ya funciona entre la nación asiática y la región.

El artículo 1 avala el Protocolo de Adhesión, requisito indispensable para que Guatemala acceda a los beneficios en materia de comercio e inversión. El artículo 2 establece que la norma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el diario oficial, habilitando al Estado para avanzar con los procedimientos internos necesarios para su incorporación plena.

