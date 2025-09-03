Avanza extradición de presunto narcotraficante ligado al cártel de Sinaloa

-

El sindicado enfrentará audiencia este 5 de septiembre por solicitud de extradición a Estados Unidos.

El proceso de extradición hacia Estados Unidos contra Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias "Pupusita", continúa en curso. La audiencia formal fue reprogramada para el viernes 5 de septiembre a las 11:00 horas, luego de que en la primera diligencia no se aceptara su extradición inmediata.

La audiencia de luis Alberto Osorio alias pupusita se reprogramó para el 5 de septiembre a las 11 horas. (Foto: Cortesía)

Durante esta segunda audiencia, el tribunal deberá analizar las pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa. Si se cumplen los requisitos legales, se decidirá si procede su extradición a territorio estadounidense.

Desde el 8 de diciembre de 2022 La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida abrió una investigación en su contra, a raíz de esto, el 27 de diciembre de 2023 se emitió una orden de captura con fines de extradición. Osorio se refugió en México durante mas de un año hasta que fue capturado el 31 de julio pasado y expulsado a Guatemala.

“Pupusita” enfrentará audiencia este 5 de septiembre por solicitud de extradición a EE. UU. (Foto: Cortesía)

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal está evaluando la solicitud de extradición, el pasado 19 de agosto el acusado no se allanó a la petición, por lo que se programó una segunda audiencia para el conocimiento formal del proceso. En dicha audiencia se decidirá si se autoriza su traslado a Estados Unidos.

️‍♂️ Luis Alberto “N” —alias ‘Pupusita’— fue arrestado en CDMX como presunto operador financiero de una red internacional de narcotráfico con vínculos con el Cártel de Sinaloa. Era buscado por Guatemala y EE. UU. por tráfico de cocaína. https://t.co/0ugAgsgze2 — LaNota (@LaNotaDeMexico) August 1, 2025

Red internacional

La investigación realizada por las autoridades estadounidenses señala que desde inicios de 2019, la cocaína, usualmente originada en Colombia y Venezuela, era manufacturada, procesada y empacada en laboratorios clandestinos de estos países.

Posteriormente, era transportada por vía aérea a través del mar Caribe, utilizando países como Honduras, Guatemala, República Dominicana y México como puntos de tránsito antes de su contrabando hacia Estados Unidos.

Alias "Pupusita" fue capturado en la Ciudad de México, según medios locales se ha identificado su vínculo con el Cártel de Sinaloa. (Foto: Redes Sociales)

Lavado de dinero

Durante las pesquisas, autoridades estadounidenses identificaron a Osorio como uno de los principales inversionistas y receptores de droga entre los años 2007 y 2020. La droga era transportada en vuelos clandestinos y almacenada en puntos estratégicos antes de su ingreso al mercado norteamericano.

Además, medios mexicanos lo han vinculado con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas de la región, conocida por operar redes de narcotráfico transnacional.