Municipalidad avanza con la instalación de Red de Semáforos en bulevar Los Próceres

  • Por Geber Osorio
23 de septiembre de 2025, 19:33
Ciudad de Guatemala
La Red de Semáforos se encuentra en la fase de calibración y sincronización. (Foto ilustrativa: istock)

En algunos sectores ya se concluyó la calibración en la Red de Semáforos.

La Municipalidad de Guatemala informó que se encuentran en la fase de calibración y sincronización, para la nueva Red de Semáforos Conectados en el bulevar Los Próceres, en la zona 10 capitalina.

En esta fase, cada intersección se conecta y ajusta a la data del nuevo sistema, según indicaron las autoridades.

Además, que este proceso toma entre 48 y 72 horas para que los semáforos se adapten y comiencen a coordinarse entre sí.

La Municipalidad mencionó que han recibido reportes de que algunos semáforos aún no se coordinan entre ellos, lo que es justamente parte de esta etapa.

"Luego de su instalación se sincronizan y finalmente se estabilizan para lograr la movilidad más ágil y ordenada que buscamos", explicó la comuna de la ciudad de Guatemala. 

La calibración ya concluyó en algunos sectores del bulevar y se sigue avanzando en los tramos restantes, reiteraron las autoridades.

Así avanza los trabajos de esta nueva Red de Semáforos Conectados. (Foto: Municipalidad de Guatemala)
