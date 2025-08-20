Pasa en primera lectura la ley que cambiaria el porcentaje de embargo por deuda

-

En el Congreso de la República comenzó a avanzar una propuesta de ley que cambiaría el Código de Trabajo y protegería el salario mínimo de los embargos por deuda.

Actualmente, a las personas que tienen deudas en Guatemala se les puede dictar un embargo, por orden judicial, de hasta el 35% de su sueldo, pero una ley que ya fue conocida en primera lectura en el Congreso cambiaría ese porcentaje.

Identificada con el número 6452, la iniciativa se presentó en septiembre de 2024 y obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Trabajo en febrero de este año.

La ley protegería a quienes ganan el mínimo en el país, justificó el diputado Juan Carlos Rivera, cuando presentó el proyecto.

El Congreso conoció en primera lectura la propuesta de ley que cambiaría los porcentajes de embargo por dueda. (Foto: Wilder López/Soy502)

Este plantea que cuando un juzgado dictase un embargo para cobrar un préstamo, por ejemplo, adquirido con un banco, el porcentaje no podría exceder el 10% del salario del deudor, siempre y cuando percibiera el salario mínimo.

Tomando como base el monto vigente para actividades no agrícolas en el departamento de Guatemala, que asciende a Q3,973.5, con todo y bonificación, el monto máximo que se podría confiscar sería de Q397.30 mensuales.

10% es lo máximo que se busca establecer como embargo para quienes ganan el salario mínimo.

¿Y el resto?

Aunque el principal grupo objetivo de la norma sería quienes perciben el salario mínimo, también se busca beneficiar a quienes ganan más.

En el dictamen de la propuesta se indica que para el resto de trabajadores el porcentaje máximo que podría embargarse sería 20%. Esto quiere decir que a una persona con un sueldo de Q5,000 se le podrían retener no más de Q1,000 al mes.

Además, el proyecto de ley se restringe la posibilidad de retener todo el dinero de las cuentas bancarias en que se deposite el pago de los empleados, cuando se trata del cobro de deudas. Para esos casos, se tendrían también que aplicar los anteriores porcentajes.

"Si el trabajador cambia de cargo durante el embargo, este continuará aplicándose sobre el nuevo salario que perciba", reza también el dictamen de la iniciativa.

Fuente: Dictamen de la iniciativa de ley 6452

Buscan equilibrio

La diputada Sonia Gutiérrez dirigió el estudio del proyecto y en el dictamen que se emitió se indica que cuando los "embargos salariales no son acordes a la realidad del país, crean una injusticia económica para los trabajadores guatemaltecos, especialmente aquellos con salarios mínimos o cercanos a este".

"La comisión considera que es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho de los acreedores a recuperar sus créditos y el derecho de los trabajadores a un salario digno", dice el texto.

Con el avance de este día, la iniciativa queda a dos lecturas de ser aprobada. De ser así, se modificaría el artículo 96 del Código de Trabajo.