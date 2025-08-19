Versión Impresa
Congreso avanza en el proceso para crear la "Ley de la Silla"

  • Por Karla Gutiérrez
19 de agosto de 2025, 17:21
Una ley que obligaría a la dotación de sillas en determinados espacios de trabajo ha empezado a avanzar en el Congreso. (Foto ilustrativa: Pexels)

Una normativa que avanza en el Congreso podría cambiar el Código de Trabajo y garantizar una silla para el descanso de ciertos empleados.

Con una nueva ley, el Congreso podría beneficiar a guardias, cajeros y recepcionistas, entre otros empleados, quienes permanecen de pie durante la mayor parte de su jornada.

Conocida como la "ley de la silla", la norma obligaría a los patronos a establecer espacios de descanso para el citado personal y garantizarles asientos con respaldo para que reposen durante determinados lapsos.

De aprobarse la "ley de la silla", los patronos no podrían obligar a sus trabajadores a estar de pie durante toda su jornada. (Foto ilustrativa: Track Vigilante)
La propuesta es impulsada por el diputado Byron Rodríguez y este martes 12 de agosto avanzó en su primera lectura. De aprobarse en definitiva, la mencionada disposición se tendría que aplicar también en establecimientos industriales, como maquilas, por ejemplo, cuando lo permita la naturaleza del trabajo.

El proyecto de ley es puntual y en uno de sus apartados establece que los patronos no podrían prohibirles a sus empleados tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Para la implementación de la normativa, se busca modificar el Código de Trabajo.

Más de un año después de haber sido presentada, ha empezado a avanzar la iniciativa de "ley de la silla" en el pleno del Congreso. (Foto: Wilder López/Soy502)
Protección de derechos y salud

Tanto el diputado ponente como la Comisión de Trabajo del Congreso, que dictaminó la iniciativa, han destacado la importancia de crear la "ley de la silla", como un mecanismo para garantizar los derechos laborales y el bienestar de los empleados.

Según Rodríguez, con esto se reducirían las posibilidades de que se desarrollen padecimientos como "dolor lumbar y de piernas, fatiga, hemorroides, parto prematuro y abortos espontáneos", los cuales la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos vincula con permanecer de pie durante largo tiempo.

Algunos países que ya cuentan con una norma de este tipo son Chile, Argentina, España y México. En esta última nación, la ley cobró vigencia hace dos meses.

