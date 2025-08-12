Avanza obra de pavimento en la ruta hacia San Raymundo

Por más de 20 años residentes y conductores que se dirigían hacia San Raymundo, sufrieron las dificultades y el riesgo que les representaba el mal estado del tramo
La obra que recién iniciada fue financiada por el Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala y gestionada por la administración municipal, mejorará la movilidad de aproximadamente 15 mil vehículos al día.
El encargado del proyecto, Dimas Villavicencio, explicó que la pavimentación inició en la ruta principal hacia el municipio vecino, con el objetivo de mejorar el redondel, parte del sector de Las Fuentes y la calle que conduce a Villas del Quetzal.
Esta obra beneficiará a aproximadamente cien mil habitantes.
"Dependiendo de las condiciones climáticas, se aplican diariamente ocho camionadas de concreto", detalló Villavicencio.
La lluvia puede afectar el avance, por lo que, tras retirar el material dañado, se conformó la base y se colocaron las costaneras para fundir un tramo de 2 kilómetros con 163 metros.
Asimismo, el funcionario solicitó a los conductores tener paciencia mientras duren las obras.
Por su parte, el alcalde Carlos Pellecer señaló que se trabaja en varias comunidades. "Solo así sacaremos adelante a San Juan Sacatepéquez, y con la bendición de Dios los recursos serán bien invertidos, siempre que Cocode y autoridades auxiliares se unan para trabajar de una mejor manera".