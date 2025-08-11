Siete décadas de servir y proteger en todo momento a la población

-

Sin importar la hora, el peligro, la lluvia o el fuego, los Bomberos Municipales siempre están dispuestos a arriesgar su propia vida para salvar la de otros.

Con el lema "Siempre estamos", esta institución representa un compromiso diario cada vez que suena la alarma, tras una llamada al número 123.

Esto los ha marcado por siete décadas guiados por los principios inquebrantables de disciplina, honor y abnegación. Fundado en 1955 por el entonces alcalde metropolitano, Julio Obiols Gómez, nacieron con la misión de atender las emergencias de riesgo a la vida y los bienes de los capitalinos.

Reciben formación constante para utilizar los equipos de rescate. (Cortesía Municipalidad de Guatemala)

"No solo apagan incendios; también responden a todo tipo de emergencias con un objetivo claro: proteger vidas. Han sido el corazón valiente de la ciudad, entregando su vida por la nuestra", aseguró el alcalde Ricardo Quiñónez.

Respuesta a la población

Actualmente, cuenta con 13 estaciones distribuidas estratégicamente en la ciudad, esto permite una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia. Además, se ha informado de la próxima apertura de una estación en la zona 6.

Actualmente, cuentan con equipo especializado para el servicio. (Foto: Archivo)

Sin embargo, algo preocupante son las 2 mil 500 llamadas falsas que reciben cada mes, este tipo de bromas, muchas veces hechas por niños o adolescentes, afectan gravemente el trabajo de la institución.

Por ello, hacen un llamado a los padres de familia, maestros y líderes comunitarios para educar sobre este acto.

Celebran 70 años de servir a los ciudadanos. (Foto: Archivo)

Innovación

El Cuerpo de Bomberos Municipales cuenta con equipo especializado de última generación. Destaca la autoescala, un vehículo con una extensión de hasta 45 metros, equivalente a 18 niveles, lo cual permite alcanzar lugares de difícil acceso.

Este avanzado equipamiento, junto con el entrenamiento constante del personal, refleja la preparación y modernización continua de la institución para enfrentar los desafíos de una ciudad en crecimiento y garantizar la seguridad de los capitalinos.