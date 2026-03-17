Barcelona se presenta en el Camp Nou ante Newcastle por un lugar en cuartos de final

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Con la moneda en el aire tras el empate de la ida en Inglaterra (1-1), Barcelona se presenta en el Camp Nou con la tarea de mantener el ritmo que mostró en La Liga el fin de semana, superar al Newcastle inglés y meterse así en los cuartos de final de la Champions League.

El conjunto azulgrana llega impulsado después de la victoria 5-2 contra el Sevilla, pero, sobre todo, con la fortuna de haber podido rotar sin que el rendimiento se viera afectado, por lo que se presentarán con varios jugadores con menos carga para buscar el boleto a la siguiente ronda.

Golazos en el último entrenamiento antes del #BarçaNewcastle pic.twitter.com/wq6dx4kXf9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2026

Se presenta con todo a favor para conseguirlo, pues desde que volvió a su estadio en noviembre pasado, los dirigidos por Hansi Flick encadenan 12 triunfos consecutivos, entre todas las competencias, con 39 goles a favor y solamente siete en contra.

Los catalanes seguirán sin poder contar con sus dos laterales titulares (Koundé y Balde), ni con el mediocampista Frenkie de Jong, pero recupera a Eric García, clave para dar equilibrio en toda la zona defensiva.

Por su parte, el Newcastle viaja con la intención de dar una buena sorpresa, impulsado además por su triunfo contra el Chelsea (1-0) en la Premier y con la estadística en contra, pues el Barsa no pierde de local ante un rival inglés desde la 2006-07, contra el Liverpool (2-1). Desde entonces 14 partidos y solo cinco empates.