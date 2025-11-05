Avión de carga se estrella cerca del aeropuerto de Louisville en EEUU (videos)

-

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó el accidente aéreo del avión de carga (vuelo 2976) en las inmediaciones del aeropuerto de Louisville, Kentucky. El MD-11 se estrelló poco después del despegue.

Un avión de carga de la empresa de reparto de envíos UPS se estrelló este martes cerca al aeropuerto internacional de Louisville poco después del despegue, informó la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

"El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 17:15 horas locales", informó la FAA que identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

Plane crash on takeoff in Louisville Kentucky pic.twitter.com/u7vSIClki8 — Powerful Mason Kelly™️ (@BEASTfromEAST73) November 4, 2025

La empresa UPS dijo en un comunicado que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave, pero no dio ninguna información sobre muertos o heridos.

Una grabación del sitio del accidente muestra una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio.

¡Mira está cogiendo la candela, Papi!", le dice una mujer a su marido al ver múltiples explosiones masivas en Louisville, Kentucky, tras el accidente del vuelo 2976 de UPS cerca del Aeropuerto Internacional. pic.twitter.com/zlkfzDkEmW — Milva Gauto (@MilvaGauto) November 4, 2025

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.