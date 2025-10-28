Avión caza huracanes revela el impresionante ojo del huracán Melissa (video)

-

Las impresionantes imágenes captadas del ojo del huracán Melissa se han vuelto virales, confirmando la magnitud de este fenómeno natural desde el corazón mismo de la tormenta.

OTRAS NOTICIAS: Wingo aterriza en Guatemala marcando el inicio de operaciones en el país

El poderoso huracán Melissa se encuentra este martes a solo horas de tocar tierra en Jamaica, donde dejará lluvias torrenciales y vientos devastadores que, según advirtieron las autoridades, podrían arrasar la infraestructura de la pequeña nación caribeña.

Melissa avanza lentamente hacia la isla con vientos máximos sostenidos de 290 km/h, según el último boletín del centro estadounidense de huracanes (NHC).

Este huracán de categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, va camino de ser el más poderoso en alcanzar jamás Jamaica.

Existe el temor de que Melissa provoque una devastación comparable a la de huracanes históricos, como María en 2017 o Katrina en 2005, que dejaron huellas imborrables en Puerto Rico y en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.

"Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora", afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

Según el centro estadounidense, es probable que el huracán provoque inundaciones potencialmente mortales y numerosos deslizamientos de tierra, debido a marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales.

Las autoridades se mostraron preocupadas porque muchos habitantes se negaban a acatar las órdenes de evacuación.

El ojo del huracán

Desde un avión caza huracanes se logró captar una impresionante imagen tomada desde el centro del poderoso sistema.

Mira aquí el video: