Avioneta aterriza de emergencia en Guatemala

Una avioneta tuvo una emergencia y aterrizó en Guatemala.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que una aeronave TG-MAX, tipo Bonanza 35, tuvo un inconveniente durante un vuelo este viernes 22 de agosto de 2025.
Ante la emergencia, el piloto realizó un aterrizaje en la pista Bellamar Central.
Las autoridades detallaron que el piloto salió ileso y que la Unidad de Investigación de Accidentes inició los procedimientos correspondientes para determinar las causas del percance.