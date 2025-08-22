Hallan cuerpo de joven de 19 años en estado de descomposición

El cuerpo de la mujer presentaba evidentes señales de tortura.
Vecinos del sector Cucajolito, donde se unen los ríos Agua Caliente y Plátanos, área que limita San Antonio La Paz, El Progreso, y San José del Golfo, Guatemala, reportaron un aterrador hallazgo.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), al ser alarmados, acudieron al lugar, en donde localizaron el cuerpo de una mujer fallecida.
La víctima aún portaba sus prendas de vestir y señales evidentes de tortura, además de varias quemaduras.
Según las autoridades, al cuerpo le faltaba la cabeza y parte de las extremidades.
Investigadores señalaron que el caso ya está en manos del Ministerio Público, para dar con los responsables, y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se establecerá la identidad de la mujer, a quien se le calculan 19 años.
*Con información de Francisco Portillo.