El aviso que alerta sobre incremento al pasaje

El aviso del incremento de pasaje en los taxis colectivos se ha popularizado en redes y preocupa a los pasajeros.
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Una imagen a rondado en redes sociales sobre el cambio en el costo del pasaje para los taxis colectivos en una ruta de Retalhuleu.
En la imagen se puede ver que dentro de un automóvil se localiza una hoja donde se anuncia que a partir del sábado 21 de marzo el costo del pasaje de Nuevo San Carlos hacia Retalhuleu será de Q.7.00 mientras que para rutas cortas será de Q.4.00 incluyendo a estudiantes.
En el aviso también indican que el incremento se debe a la alza de precios en combustibles a nivel nacional. Además indican que esto ha sido acordado por la Asociación de Taxis Nuevo San Carlos.