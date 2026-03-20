Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El aviso que alerta sobre incremento al pasaje

  • Por Reychel Méndez
20 de marzo de 2026, 13:03
Desde este viernes han circulado anuncios sobre el incremento en el pasaje. (Foto: Shutterstock)

Desde este viernes han circulado anuncios sobre el incremento en el pasaje. (Foto: Shutterstock)

El aviso del incremento de pasaje en los taxis colectivos se ha popularizado en redes y preocupa a los pasajeros.

OTRAS NOTICIAS: MEM analiza propuesta del Congreso para bajar precio de los combustibles

Una imagen a rondado en redes sociales sobre el cambio en el costo del pasaje para los taxis colectivos en una ruta de Retalhuleu. 

En la imagen se puede ver que dentro de un automóvil se localiza una hoja donde se anuncia que a partir del sábado 21 de marzo el costo del pasaje de Nuevo San Carlos hacia Retalhuleu será de Q.7.00 mientras que para rutas cortas será de Q.4.00 incluyendo a estudiantes.

En el aviso también indican que el incremento se debe a la alza de precios en combustibles a nivel nacional. Además indican que esto ha sido acordado por la Asociación de Taxis Nuevo San Carlos.

La imagen se ha viralizado en las redes debido al incremento del pasaje. (Foto: Redes Sociales)
La imagen se ha viralizado en las redes debido al incremento del pasaje. (Foto: Redes Sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar