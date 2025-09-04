El mensaje de Bernardo Arévalo a la Selección Nacional previo al partido

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, envió un mensaje de aliento a la Selección Nacional.
Ya está todo listo para el esperado encuentro entre la Selección Nacional y El Salvador, el cual se jugará este jueves a las 20:00 horas.
Con este partido, la Selección inicia el sueño de la Copa Mundial 2026.
Ante la expectativa que tienen hoy todos los guatemaltecos, Arévalo se unió a la fiesta deportiva y envió un mensaje a los jugadores.
"Hoy, 4 de septiembre, el calendario maya nos da la energía 3 Ajpu: liderazgo, certeza y precisión. Que acompañe a nuestra selección en cada jugada y en cada gol. Hoy no juegan 11, hoy en la cancha son millones de guatemaltecos", escribió el mandatario.
¿Dónde ver el partido?
El encuentro será este jueves a partir de las 20:00 horas.
Si no irás al estadio, podrás disfrutarlo por televisión a través de Tigo Sports (canal 6 o 706 en HD), además de tener la opción de streaming por la Aplicación o Web de Tigo Sports Guatemala.
Además, el Gobierno instalará pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución, zona 1, para que puedas disfrutar de este trascendental duelo.