BAC entrega el primer “Duo Pass” rumbo al 2026

BAC junto a Visa, realizó el primer evento en vivo de la promoción exclusiva "Duo Pass", en el que se entregó el primer paquete para asistir al torneo de fútbol que se disputará en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Durante la actividad, 20 finalistas previamente seleccionados participaron en un sorteo en vivo. El proceso se llevó a cabo de forma abierta ante los asistentes. El ganador, junto a un acompañante, viajará para presenciar partidos del torneo, gracias a BAC.

“ Hoy celebramos al primer ganador de "Duo Pass", y seguimos invitando a nuestros tarjetahabientes Visa a participar y aprovechar cada compra como una oportunidad para vivir la fiesta más grande del fútbol en vivo. ” Marco Tulio Chang , gerente de Mercadeo de BAC Guatemala.

El premio incluye boletos aéreos, traslados, hospedaje para dos personas y entradas para encuentros seleccionados.

La promoción continuará vigente hasta el 15 de abril de 2026. En la segunda fase se elegirán 20 nuevos finalistas, quienes participarán en un segundo evento en vivo programado para el 19 de abril de 2026. En esa fecha se entregarán los dos "Duo Pass" restantes.

¿Cómo participar?

Los tarjetahabientes Visa de BAC pueden acumular oportunidades de la siguiente manera:

Por cada compra de Q200 o más , se acumula una oportunidad para participar en el sorteo.

, se acumula una oportunidad para participar en el sorteo. Si el pago se realiza con POS BAC , se acumulan dos oportunidades.

, se acumulan dos oportunidades. Si el pago se efectúa con Billetera Digital o por medio de "Mi Viaje", se acumulan tres oportunidades.

(Fotografía cortesía: BAC)

Cada compra suma una nueva posibilidad de formar parte de esta experiencia.

La edición 2026 del torneo contará con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas en Canadá, Estados Unidos y México.

Para conocer más sobre la promoción y sus términos, los interesados pueden consultar los canales oficiales de BAC.