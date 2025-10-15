BAC presente en cada momento

-

BAC evoluciona su identidad de marca con un nuevo slogan dedicado a acompañar a las personas en cada etapa de su vida, reflejando su compromiso con sus clientes, la región y con una visión compartida hacia el futuro.

"Presente en cada momento" es una expresión que representa la evolución estratégica de su identidad corporativa. Este nuevo slogan, será integrado en todas las expresiones de marca, desde la comunicación institucional hasta sus experiencias con los clientes.

La elección de la frase de slogan, responde a una necesidad compartida por los usuarios de sentir acompañamiento real en momentos cotidianos, de crecimiento, inversión y adversidad.

Fue construido y validado a través de un proceso de escucha activa con clientes y colaboradores, quienes compartieron sus expectativas como experiencias con BAC.

Esta iniciativa se alinea con las prácticas globales en construcción de marca, buscando generar identificación, pertenencia y confianza entre sus públicos de interés.

“ En BAC hemos estado presentes en los momentos que marcan la vida de nuestros clientes, tanto en lo cotidiano como lo extraordinario, estamos para acompañar, escuchar y facilitar ” Carina Bravo , directora Corporativa de Mercadeo y Comunicación, BAC Latam.

"Presente en cada momento" es una promesa viva del grupo financiero de acompañar a cada uno de sus clientes en su camino, consolidando el vínculo emocional entre la marca y sus públicos.