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Principales Indicadores Económicos

Bac realiza la cuarta edición de Pyme Positiva

  • Por Redacción comercial
16 de marzo de 2026, 10:29
(Fotografía cortesia: Bac)

(Fotografía cortesia: Bac)

Bac realizó el evento Pyme Positiva, una iniciativa que busca reconocer el impacto que generan las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Central, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la región.

En esta cuarta edición de Pyme Positiva, celebrada el 12 de marzo en Tela, Honduras, Bac puso en alto las historias inspiradoras de seis pymes de América Central, resaltando la capacidad de resiliencia, innovación y crecimiento de las y los emprendedores.

Hoy Bac acompaña a más de 270 mil micro, pequeñas y medianas empresas en toda la región, y los resultados del crecimiento del segmento reflejan la confianza de las pymes en un modelo de apoyo cercano y personalizado.
Jaime Compte
, vicepresidente Corporativo Senior de Banca Personas & Medios de Pago de BAC Shared Services.

Las pymes reconocidas fueron Xocolatl (Guatemala); Desechos Especializados de Honduras (Honduras); SSAI Ingenieros (El Salvador); Asados Doña Tania (Nicaragua); Inversiones Hermanos Leitón Sánchez (Costa Rica); y Orgánica Store (Panamá).

La selección consideró criterios como una historia ejemplar e inspiradora, el aporte positivo a la sociedad y al ambiente, así como la innovación tecnológica y la diversificación del negocio.

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