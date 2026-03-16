Bac realiza la cuarta edición de Pyme Positiva

Bac realizó el evento Pyme Positiva, una iniciativa que busca reconocer el impacto que generan las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Central, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la región.
En esta cuarta edición de Pyme Positiva, celebrada el 12 de marzo en Tela, Honduras, Bac puso en alto las historias inspiradoras de seis pymes de América Central, resaltando la capacidad de resiliencia, innovación y crecimiento de las y los emprendedores.
Las pymes reconocidas fueron Xocolatl (Guatemala); Desechos Especializados de Honduras (Honduras); SSAI Ingenieros (El Salvador); Asados Doña Tania (Nicaragua); Inversiones Hermanos Leitón Sánchez (Costa Rica); y Orgánica Store (Panamá).
La selección consideró criterios como una historia ejemplar e inspiradora, el aporte positivo a la sociedad y al ambiente, así como la innovación tecnológica y la diversificación del negocio.