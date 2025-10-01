Bad Bunny domina la música con 12 portadas de Billboard

-

Bad Bunny reina en la música y protagoniza no una sino 12 portadas de Billboard.

TE PUEDE INTERESAR: Efecto Super Bowl: Bad Bunny vuelve a la cima de Spotify

El boricua confirma su dominio de la música mundial. (Foto: Instagram/Billboard)

Recientemente, el cantante fue confirmado como la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, lo que lo puso en la mira del mundo.

Su dominio se extiende como portada de 12 diferentes números de la revista, que incluyen las ediciones americanas, como EE. UU., Argentina, Colombia y Canadá.

Con shorts y saco a cuadros, el ídolo boricua engrandece el número de Reino Unido, y viaja mucho más lejos para las ediciones de Corea y Japón, entre otras.

12 portadas y un mismo titular que resalta el protagonismo del boricua. (Foto: Instagram/Billboard)

"Bad Bunny lleva Puerto Rico al mundo", un mismo titular, pero en distintos idiomas, lo que prueba, una vez más, que estamos ante el rey del pop moderno.

El artista viene de cerrar una exitosa residencia en su país natal, con la cual rompió récords e impactó en la economía.

La producción de fotos se realizó en el Choli de Puerto Rico, lugar de la residencia musical del artista. (Foto: Instagram/Billboard)

Ahora se convertirá en el primer artista latinoamericano en encabezar un show del Super Bowl en solitario.