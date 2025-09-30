Efecto Super Bowl: Bad Bunny vuelve a la cima de Spotify

-

El cantante se mantiene en los primeros lugares de los listados de reproducción de la plataforma.

El "Conejo Malo" vuelve a brillar en el mundo del streaming al figurar nuevamente en los primeros lugares de la lista Global Daily Top Artists de Spotify, reafirmando su dominio en la plataforma.

Bad Bunny dijo sentirse emocionado por el show que ofrecerá en este evento deportivo. (Foto: X)

Este logro llega tras el cierre triunfal de su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en San Juan y mientras se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: ser el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

El anuncio de su participación en el Super Bowl, lo impulsa en las reproducciones de Spotify. (Foto: X)

Su más reciente álbum, junto con su constante presencia en playlists globales, ha impulsado un nuevo pico de oyentes diarios. Además, su icónico disco Un Verano Sin Ti rompió un nuevo récord al superar los 20.6 mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como el álbum más reproducido en la historia de la plataforma.

"Estoy emocionado por mi cultura, por Puerto Rico y por toda la gente latina alrededor del mundo", expresó Bad Bunny en Apple Music, confirmando su papel como máximo referente latino en la música global.