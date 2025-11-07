Bad Bunny hace historia en las nominaciones al Grammy

Bad Bunny se confirma como fenómeno global al conseguir múltiples nominaciones a los Grammy anglo.
Con Debí Tirar Más Fotos, el cantante hace historia al aparecer como candidato en las principales categorías de la ceremonia: Álbum, Grabación y Canción del año.
Es solo la segunda vez en la historia de la premiación que un disco en español es nominado a Álbum del año. El primero fue Un verano sin ti, también del boricua, en 2023.
Por tercera ocasión en su carrera, el rapero Kendrick Lamar lidera las candidaturas con 9, seguido por Lady Gaga, con 7 y Sabrina Carpenter y Bad Bunny, con 6.
En las categorías latinas, que en esta ceremonia se reducen a 5, aparecen artistas como Alejandro Sanz, Karol G, Carin León, Nicki Nicole, Gloria Estefan y el dúo revelación Ca7riel & Paco Amoroso.
- Presencia guatemalteca
Coritos vol. 1, de Israel & New Breed, en el que el grupo guatemalteco Miel San Marcos tiene una colaboración, es finalista como Mejor álbum cristiano contemporáneo.
La gala de los Grammy anglo se celebrará el próximo 1 de febrero en Los Ángeles, California, EE. UU.