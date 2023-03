Bad Bunny reaparece cantando "en inglés" junto a James Corden (video)

El cantante puertorriqueño volvió a sorprender tras aparecer en un conocido programa cantando en inglés.

Una vez más el fenómeno musical puertorriqueño, Bad Bunny, volvió a escandalizar las redes sociales al punto de ser tendencia tras su sorpresiva aparición en un famoso show.

Y es que el intérprete de "Andrea" fue invitado al programa de James Corden "The Late Late Show", en su segmento "Carpool Karaoke" donde cantó sus mejores éxitos pero también otros ajenos a él.

Durante su conversación, el artista reveló que su fin principal no era convertirse en alguien famoso y que incluso pensó en utilizar una máscara de conejo para ocultar su rostro.

Bad Bunny hizo "carpool karaoke" con James Corden. (Foto: captura de video)

Pero uno de los momentos más virales en redes sociales fue cuando el "Conejo malo" entonó a todo pulmón el tema "As it was" de Harry Styles. Usuarios quedaron encantados al punto de pedir una colaboración entre ambos.

Bad Bunny interpretó algunos de sus temas más sonados tales como "Tití me preguntó", "Dákiti" y "I like it like that".

Finalmente, el cantante de 29 años compartió con James una auténtica experiencia en el ring, con la sorpresiva aparición del famoso luchador de la WWE conocido como "Rey Mysterio".

"As It Was" with @sanbenito #BadBunnyCarpool pic.twitter.com/VPzJOQ6qfx — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) March 15, 2023

Mira el segmento completo: