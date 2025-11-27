Bádminton le da a Guatemala más oros en los Bolivarianos

-

Tres medallas de oro le dio el bádminton a Guatemala en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025.

En dobles femenino, masculino y mixto, la selección nacional impuso condiciones para subir a lo más alto del podio y poner al país en el top-5 del medallero en la competición regional cuando han transcurrido cuatro días.

Las retaltecas Nikté Sotomayor y Diana Corleto lograron la presea dorada la vencer 2-0 a la pareja Jiménez-Confident, de la República Dominicana.

Mientras, Jonathan Solís y Christopher Martínez consiguieron el metal amarillo al vencer 2-0 (21-12, 21-9) a la pareja local integrada por Roque-Durand.

Además, la pareja conformada por Christopher Martínez y Diana Corleto se impusieron a los peruanos Namie Miyahira y José Guevara 2-0 (21-12 y 21-12) para consagrarse.

El bádminton cerró su participación en las justas regionales con una cosecha de 6 medallas, 4 de oro y 2 de bronce.

Otros oros para Guatemala en la jornada los dieron Stefanie Goetzke en foso femenino individual y David Hernández en el sunfish de navegación a vela.