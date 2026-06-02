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Precios de los combustibles bajan para esta semana

  • Por Reychel Méndez
02 de junio de 2026, 06:38
Se reporta una baja en los precios del combustible para esta semana.(Foto: Shutterstock)

Se reporta una baja en los precios del combustible para esta semana.(Foto: Shutterstock)

Rebaja en precio de combustibles de al menos Q 3.44 por galón en las gasolinas y de Q 2.62

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Desde las primeras horas de este martes 2 de junio, se reflejan los precios de los combustibles en los puntos de servicio del país. 

Los precios de referencia en el área metropolitana registraron una disminución durante la última semana, esta semana podrán mantenerse con Q 3.44 menos en combustibles y Q 2.62 en diesel en comparación a los precios de la semana anterior.

Es así como la gasolina superior se cotiza en Q 33.91 por galón, mientras que la gasolina regular alcanza Q 32.91 y el diésel Q 30.64.

El cambio de precios en los combustibles corresponde al subsidio vigente en el país. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
El cambio de precios en los combustibles corresponde al subsidio vigente en el país. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Los precios de referencia ya incluyen el subsidio temporal aprobado por el Gobierno para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales en el mercado petrolero.

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