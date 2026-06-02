Precios de los combustibles bajan para esta semana

Desde las primeras horas de este martes 2 de junio, se reflejan los precios de los combustibles en los puntos de servicio del país.

Los precios de referencia en el área metropolitana registraron una disminución durante la última semana, esta semana podrán mantenerse con Q 3.44 menos en combustibles y Q 2.62 en diesel en comparación a los precios de la semana anterior.

Es así como la gasolina superior se cotiza en Q 33.91 por galón, mientras que la gasolina regular alcanza Q 32.91 y el diésel Q 30.64.

El cambio de precios en los combustibles corresponde al subsidio vigente en el país. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)