¡Tragedia! Rayo impacta sobre tres personas, dos fallecen en el lugar (video)

La tragedia ocurrió en medio de las intensas lluvias que cayeron durante la tarde del lunes.
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Una fuerte tormenta eléctrica registrada en la aldea San Vicente Buenabaj, en Momostenango, Totonicapán, dejó dos personas fallecidas y una gravemente herida luego de que un rayo impactara directamente contra ellas.
El incidente ocurrió durante la tarde del lunes, en medio de intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo que afectaron la región.
Según vecinos de la comunidad, las tres personas trabajaban en una construcción cuando fueron alcanzadas por la descarga atmosférica.
Tras el impacto, dos de ellas murieron en el lugar, mientras que la tercera sufrió quemaduras de gravedad y fue trasladada al Hospital Departamental, donde permanece en estado delicado.
Las víctimas fueron identificadas como Fidel Pelicó y Junior Matzir.
El sobreviviente, Santos Antonio, lucha por su vida bajo atención médica especializada.
Alarmados por el fuerte estruendo, vecinos y familiares acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y solicitar el apoyo de los cuerpos de socorro. Los fallecidos fueron trasladados posteriormente a sus viviendas por familiares y comunitarios.
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