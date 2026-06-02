¡Tragedia! Rayo impacta sobre tres personas, dos fallecen en el lugar (video)

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La tragedia ocurrió en medio de las intensas lluvias que cayeron durante la tarde del lunes.

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Una fuerte tormenta eléctrica registrada en la aldea San Vicente Buenabaj, en Momostenango, Totonicapán, dejó dos personas fallecidas y una gravemente herida luego de que un rayo impactara directamente contra ellas.

El incidente ocurrió durante la tarde del lunes, en medio de intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo que afectaron la región.

Según vecinos de la comunidad, las tres personas trabajaban en una construcción cuando fueron alcanzadas por la descarga atmosférica.

Los fallecidos fueron llevados a sus hogares por familiares y vecinos. (Foto: José García)

Tras el impacto, dos de ellas murieron en el lugar, mientras que la tercera sufrió quemaduras de gravedad y fue trasladada al Hospital Departamental, donde permanece en estado delicado.

Las víctimas fueron identificadas como Fidel Pelicó y Junior Matzir.

El sobreviviente, Santos Antonio, lucha por su vida bajo atención médica especializada.

(Foto: José García)

Alarmados por el fuerte estruendo, vecinos y familiares acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y solicitar el apoyo de los cuerpos de socorro. Los fallecidos fueron trasladados posteriormente a sus viviendas por familiares y comunitarios.

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