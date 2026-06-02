Seis vehículos colisionan en el bulevar El Naranjo este martes

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Al menos una motocicleta y cinco vehículos se vieron involucrados en esta colisión.

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Durante las primeras horas de este martes 2 de junio, se reportó un accidente de tránsito que dejó a dos personas con golpes y a varios vehículos involucrados en una múltiple colisión en bulevar El Naranjo.

El accidente pudo ser provocado por el asfalto mojado, resultado de las lluvias que se registraron desde esta madrugada.

Bomberos se presentaron al lugar, donde atendieron a dos personas que viajaban en la moto, quienes presentaban golpes leves y no ameritaron ser trasladados a un centro asistencial.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil y de tránsito de Mixco, quienes bloquearon el carril derecho mientras se designaban las responsabilidades de cada conductor.

Múltiple colisión en bulevar Naranjo deja daños materiales.



Al menos cinco vehículos y una motocicleta se vieron involucrados.



Video: Sandra Bin pic.twitter.com/gzcZJD0IbK — teinformogt (@teinformogt) June 2, 2026

En otro caso:

Equipo de la Municipalidad de Guatemala realiza trabajos de limpieza en Anillo Periférico y 13 calle de la zona7, por restos de madera que obstaculizan la vía.

En el lugar se encuentran agentes de la PMT, quienes regulan el paso vehicular.