Bajas temperaturas al amanecer: así estará el clima este miércoles

  • Por Jessica González
02 de diciembre de 2025, 15:09
La temperatura bajará al amanecer. (Foto: Shutterstock)

La temperatura bajará al amanecer. (Foto: Shutterstock)

El Insivumeh ha emitido el pronóstico del clima en Guatemala para este 3 de diciembre, destacando una significativa baja de temperatura en el Occidente del país durante el amanecer.

Para el amanecer de este miércoles 3 de diciembre, se espera una baja de temperatura, sobre todo en el occidente del país.

Además, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se prevén posibles nublados en el norte del país en las primeras horas del día. 

El cielo estará despejado y habrá pocas nubes durante el resto de la mañana. 

Sin embargo, por la tarde no se descartan nublados con lluvias locales en bocacosta, suroccidente y algunas zonas del norte y el caribe. 

