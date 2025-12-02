Pelea en el tránsito termina con dos conductores fallecidos

Lo que inició como un altercado en el tránsito, terminó en un enfrentamiento armado entre dos conductores, quienes fallecieron.
Una discusión entre los conductores de un picop y un microbús terminó en un violento enfrentamiento armado en una bahía de descanso ubicada en el kilómetro 57, en el ingreso de Cuilapa hacia Barberena, el cual dejó como dos víctimas mortales.
Según testigos, el altercado comenzó por un conflicto de tránsito entre ambos pilotos, situación que escaló rápidamente hasta que se produjo un intercambio de disparos.
Durante el incidente, el conductor del picop, René Leonardo Valdez, de 35 años, residente de Tierra Blanca, Jalpatagua, resultó gravemente herido de bala y fue trasladado de inmediato por los Bomberos Voluntarios al Hospital Regional de Cuilapa, donde falleció al momento de su ingreso.
El otro involucrado, Elito Rubén Pérez Barahona, de 36, quien iba al volante del microbús, era residente de Barberena, también recibió disparos y murió horas después en el mismo centro asistencial.
Armas quedan en la escena
En el lugar del enfrentamiento, las autoridades localizaron dos armas de fuego que presuntamente pertenecían a los implicados.
Ambas fueron embaladas por peritos del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para determinar exactamente cómo ocurrió el ataque.