Más de 7 mil guatemaltecos afectados por frío extremo en el país

La temporada fría registra un saldo de cuatro muertes confirmadas, según la Conred. Las víctimas perdieron la vida a causa de incidentes relacionados con fuertes vientos y el caudal de ríos crecidos en distintos puntos del país.

Las víctimas más recientes son dos personas no identificadas que murieron en Puerto Barrios, Izabal, tras ser arrastradas por la crecida de un río.

El río Tinajas, en Panzós, Alta Verapaz, tomó fuerza y arrastró a Amelia Duarte, el pasado fin de semana. (Imagen: captura de pantalla)

Entre los fallecidos también figura Amalia Duarte Suchite, quien perdió la vida luego de ser arrastrada por la crecida del río Tinajas, en Panzós, Alta Verapaz.

Asimismo, José Luis Melgar Esqueque, de 39 años, falleció el martes 11 de noviembre en San Juan Alotenango, Sacatepéquez, luego de quedar atrapado bajo un árbol que colapsó debido a los fuertes vientos.

En San Juan Alotenango, Sacatepéquez, murió un motorista al caer un árbol encima. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

Miles de afectados

En total, 7,830 personas han resultado afectadas por las bajas temperaturas, que continúan intensificándose en diversas regiones del país. La Conred reporta, además, 72 emergencias atendidas en lo que va de la temporada.

Personas de la tercera edad son más vulnerables durante la temporada de bajas temperaturas. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

En las últimas horas varias personas fueron trasladadas a albergues ante el riesgo que representan las noches y madrugadas con bajas temperaturas.

En la Ciudad de Guatemala ya se encuentra habilitado el primer albergue de la temporada, ubicado en el barrio El Gallito, zona 3, donde brigadas brindan atención a quienes buscan resguardo, especialmente durante el anochecer.