¡Alerta por frío! Muniguate activa refugios y así puedes ayudar a salvar vidas

Ante los pronósticos del Insivumeh que advierten una intensa temporada de frío, la Municipalidad de Guatemala activó su plan de contingencia y ha habilitado albergues estratégicos, incluyendo el de Barrio El Gallito.

La Municipalidad de Guatemala activó su plan de contingencia por la temporada de frío y habilitó el albergue ubicado en la 13 calle A 5-30, barrio El Gallito, un espacio destinado a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad durante las noches más frías.

El refugio funciona todos los días de 18:00 a 6:00 horas, periodo en el que las temperaturas suelen descender con mayor intensidad. El espacio tiene capacidad para atender entre 40 y 50 personas por noche, garantizando un lugar seguro para quienes lo necesiten.

El 119 está disponible para dar aviso de la población que se encuentra en riesgo por el frío. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Toda persona que llegue al albergue recibirá los insumos básicos para pasar la noche en condiciones dignas, como catre con almohada y frazadas, cena caliente y un espacio protegido del frío.

La activación del albergue responde a los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que ha advertido un aumento en la frecuencia e intensidad de los frentes fríos en las próximas semanas.

Participación

Este esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) busca brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.

A quienes llegan al albergue se les da una cama, frazada y una cena caliente. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Los vecinos que deseen apoyar pueden colaborar identificando a adultos mayores o menores de edad que requieran resguardo y reportarlos al 199 para su traslado.

Los cuerpos de socorro y brigadas municipales permanecen en alerta para ofrecer asistencia inmediata. Compartir esta información también es una forma de ayudar y proteger a quienes se encuentran más expuestos durante la temporada de frío.

Otros albergues

La Municipalidad dio a conocer la existencia de otros albergues, distribuidos estratégicamente en áreas vulnerables, siendo estos:

Albergue alcaldía zona 6, 24 calle 15-95, zona 6, colonia Bienestar Social, teléfono: 4510 8074.

Albergue El Edén, callejón el Administrador, colonia El Edén, zona 5, teléfono: 5717 5918.

Albergue La Chácara, 18 calle y 47 avenida, colonia San José, La Chácara, zona 5, teléfono: 5717 5918.

Salón Municipal Colom Argueta, 6 avenida 10-85, zona 2, Hipódromo del Norte, teléfono: 4506 3024.

El Insivumeh pronostica entre 12 y 16 frentes fríos para la temporada 2025-2026, con mayor impacto de noviembre a enero. Este aumento justifica la habilitación de albergues para proteger a la población vulnerable.