¡Alerta por frío! Muniguate activa refugios y así puedes ayudar a salvar vidas

Ante los pronósticos del Insivumeh que advierten una intensa temporada de frío, la Municipalidad de Guatemala activó su plan de contingencia y ha habilitado albergues estratégicos, incluyendo el de Barrio El Gallito.
La Municipalidad de Guatemala activó su plan de contingencia por la temporada de frío y habilitó el albergue ubicado en la 13 calle A 5-30, barrio El Gallito, un espacio destinado a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad durante las noches más frías.
El refugio funciona todos los días de 18:00 a 6:00 horas, periodo en el que las temperaturas suelen descender con mayor intensidad. El espacio tiene capacidad para atender entre 40 y 50 personas por noche, garantizando un lugar seguro para quienes lo necesiten.
Toda persona que llegue al albergue recibirá los insumos básicos para pasar la noche en condiciones dignas, como catre con almohada y frazadas, cena caliente y un espacio protegido del frío.
La activación del albergue responde a los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que ha advertido un aumento en la frecuencia e intensidad de los frentes fríos en las próximas semanas.
Participación
Este esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) busca brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan.
Los vecinos que deseen apoyar pueden colaborar identificando a adultos mayores o menores de edad que requieran resguardo y reportarlos al 199 para su traslado.
Los cuerpos de socorro y brigadas municipales permanecen en alerta para ofrecer asistencia inmediata. Compartir esta información también es una forma de ayudar y proteger a quienes se encuentran más expuestos durante la temporada de frío.
Otros albergues
La Municipalidad dio a conocer la existencia de otros albergues, distribuidos estratégicamente en áreas vulnerables, siendo estos:
- Albergue alcaldía zona 6, 24 calle 15-95, zona 6, colonia Bienestar Social, teléfono: 4510 8074.
- Albergue El Edén, callejón el Administrador, colonia El Edén, zona 5, teléfono: 5717 5918.
- Albergue La Chácara, 18 calle y 47 avenida, colonia San José, La Chácara, zona 5, teléfono: 5717 5918.
- Salón Municipal Colom Argueta, 6 avenida 10-85, zona 2, Hipódromo del Norte, teléfono: 4506 3024.
El Insivumeh pronostica entre 12 y 16 frentes fríos para la temporada 2025-2026, con mayor impacto de noviembre a enero. Este aumento justifica la habilitación de albergues para proteger a la población vulnerable.