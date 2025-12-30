Bajas temperaturas y viento acelerado para este 31 de diciembre

Abrígate bien porque durante este último miércoles del año seguirá el frío y el viento.
Para este miércoles 31 de diciembre se esperan nublados del norte al centro del país, sin descartar lloviznas durante las primeras horas.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), la temperatura bajará durante todo el día.
Por la tarde se esperan pocas nubes y cielo despejado en la costa sur por la noche.
Además, se prevé viento acelerado en Altiplano Central, incluyendo la ciudad capital, Valles de Oriente y Occidente, sin descartar ráfagas.