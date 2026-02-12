Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Balacera en zona 9? El estallido que alertó a varios conductores (video)

  • Por Jessica González
12 de febrero de 2026, 08:38
El incidente se registró cerca del Reloj de Flores. (Foto: archivo/Soy502)

El incidente se registró cerca del Reloj de Flores. (Foto: archivo/Soy502)

El fuerte estallido hizo que agentes de la PNC llegaran al lugar. 

OTRAS NOTICIAS: ¡En estado grave! Joven sufre ataque armado al salir de su vivienda

Varios conductores que se movilizaban por el bulevar Liberación, 6a. avenida de la zona 9, en cercanías del Reloj de Flores, se llevaron un gran susto al escuchar un fuerte estallido.

De inmediato, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron el reporte de una posible balacera en el sector.  

Sin embargo, al llegar verificaron que se trató de la explosión del neumático de un auto que transitaba por el lugar, descartando así que fueran disparos.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, compartió el incidente.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar