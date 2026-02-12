¿Balacera en zona 9? El estallido que alertó a varios conductores (video)

El fuerte estallido hizo que agentes de la PNC llegaran al lugar.
OTRAS NOTICIAS: ¡En estado grave! Joven sufre ataque armado al salir de su vivienda
Varios conductores que se movilizaban por el bulevar Liberación, 6a. avenida de la zona 9, en cercanías del Reloj de Flores, se llevaron un gran susto al escuchar un fuerte estallido.
De inmediato, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron el reporte de una posible balacera en el sector.
Sin embargo, al llegar verificaron que se trató de la explosión del neumático de un auto que transitaba por el lugar, descartando así que fueran disparos.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, compartió el incidente.