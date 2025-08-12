Martes violento: seis ataques armados dejan fallecidos y heridos en Guatemala

-

En lo que va de este martes 12 de agosto, las autoridades han informado de sies incidentes armados que han dejado fallecidos y heridos en distintos puntos de la ciudad.

Desde el ataque contra un diputado durante la madrugada, disparos contra camiones repartidores, hasta ataques directos en pleno tráfico: así ha transcurrido la jornada de este martes 12 de agosto, con un saldo de cinco personas fallecidas.

Estos son los ataques ocurridos:

Zona 2 - Atentado contra diputado

Cerca de las 2:00 de la mañana, un ataque armado ocurrió en la 1ª calle y 11 avenida. Este dejó a un hombre herido, quien se desplazaba en un vehículo tipo picop.

Fue trasladado a un hospital por Bomberos Voluntarios y posteriormente falleció después de su ingreso al hospital.

(Foto: Cortesía)

La víctima fue identificada como Walter Timoteo Esquivel, de 49 años, quien se desempeñaba como guardaespaldas.

Este hecho está vinculado a un atentado contra el diputado Juan Ramón Rivas, del partido Vamos.

Zona 12 - Ataque contra camiones

En la calzada Atanasio Tzul y 19 calle, dos camiones fueron atacados por sujetos armados poco después de salir de una empresa.

En el primer vehículo, los tripulantes sufrieron crisis nerviosa y recibieron atención; mientras que en el segundo, el conductor, Fredy Haroldo González, de 27 años, murió en el lugar.

(Foto: Bomberos Municipales)

Los atacantes además lanzaron un teléfono celular durante el asalto, lo que sugiere posibles vínculos con extorsiones.

Zona 14 - Discusión fatal

Un ataque armado ocurrió en la 2ª calle y 8ª avenida dejó como resultado una persona fallecida cuyo cuerpo permaneció sobre la vía pública, complicando el tránsito vehicular por el área mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento la víctima aún no ha sido identificada. Testigos indicaron que podría tratarse de un trabajador de la zona.

(Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales confirmaron que la víctima murió por varias heridas de arma de fuego. Según la información preliminar, el ataque armado se originó debido a una discusión víal.

Zona 5 - Doble ataque

De forma simultánea, se reportaron dos incidentes en la colonia Jardines de la Asunción, sobre el Bulevar La Asunción y 15 calle, un hombre fue atendido y trasladado a un centro asistencial por Bomberos Voluntarios. Aún no ha sido identificado.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Mientras tanto, sobre la 40 avenida y 11 calle de la misma colonia, se confirmó el fallecimiento de un hombre, identificado como Carlos Rafael Godínez, de 43 años, a causa de múltiples heridas de bala.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Zona 18 - Disparos dentro de centro preventivo

Un enfrentamiento armado en el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres dejó heridos a un guardia del Sistema Penitenciario y a un privado de libertad.

El guardia fue trasladado al Hospital Roosevelt con una herida de bala en el hombro, y el reo recibió atención por una herida en la rodilla.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Según reportes preliminares, la violencia inició durante un altercado entre reclusos y personal penitenciario, y algunos privados de libertad armados habrían trepado al techo del penal.

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que el enfrentamiento está relacionado con el traslado de líderes de pandillas a la cárcel Renovación I en Escuintla.

Por la tensión en el interior, el acceso a visitantes está restringido y se presentaron las Autoridades del Ejército de Guatemala y del Sistema Penitenciario, donde se confirmaron al menos seis personas como rehenes.

Ciudad Quetzal - Ataque en su negocio

En el kilómetro 18.5 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, un hombre de aproximadamente 50 años fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en un negocio de lavado de carros.

(Foto: Bomberos Municipales de Mixco)

La víctima quedó fallecida junto a un taxi. Los Bomberos Municipales de Mixco acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Las autoridades continúan con las investigaciones y los operativos de seguridad en todas las áreas afectadas