Ministro confirma incidentes en dos centros de detención

Durante los disturbios varios guardias de seguridad fueron retenidos.
ARTÍCULO RELACIONADO: Reportan incidentes en el Preventivo de la zona 18
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se dirigió a la población guatemalteca para informar sobre los disturbios coordinados este martes 12 de agosto en dos centros penitenciarios del país.
Según Jiménez, las pandillas organizaron motines simultáneos en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2.
Estas acciones buscan presionar al Estado para que sus máximos líderes sean trasladados nuevamente desde la cárcel de Renovación I hacia las prisiones donde previamente ejercían control y poder criminal.
El funcionario denunció que los pandilleros, responsables de extorsiones y homicidios en el país, retuvieron violentamente a varios guardias del Sistema Penitenciario que rechazaron someterse a sus amenazas.
Jiménez enfatizó que el Gobierno de Guatemala no negociará ni cederá ante estas presiones, a diferencia de administraciones anteriores que optaron por el diálogo con estas estructuras criminales.
Los líderes pandilleros aislados en Renovación I, agregó el ministro, intentaron previamente amotinarse y corromper el sistema penitenciario, pero fueron controlados y reubicados en régimen de máxima seguridad, sin privilegios ni concesiones, y así permanecerán.
Finalmente, el ministro reiteró que la seguridad y la paz de los guatemaltecos están por encima de cualquier amenaza proveniente de estos grupos criminales.