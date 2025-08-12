Versión Impresa
Camión vuelca y se incendia tras accidente vial en El Salvador (Video)

  • Por Susana Manai
12 de agosto de 2025, 08:11
Un camión repartidor de agua se salvó por escaso margen de verse involucrado en el incendio. (Imagen: captura de pantalla)

Autoridades investigan el accidente que dejó al conductor fallecido en El Salvador. 

Un accidente ocurrido la mañana del lunes 11 de agosto en el kilómetro 40 de la carretera Panamericana, a la altura de San Rafael Cedros, en el departamento de Cuscatlán, El Salvador, dejó una persona fallecida.

Según un video captado por una cámara de la zona, el vehículo de transporte pesado circulaba envuelta en llamas antes de volcar y quedar destruido.

El conductor quedó atrapado entre los restos del vehículo y murió tras el impacto.

Cuerpos de socorro acudieron de inmediato para sofocar el incendio y atender la emergencia.

A pocos metros del sitio se encontraba estacionado un camión repartidor que estuvo cerca de ser arrollado. 

Las autoridades investigan las causas del incendio que provocó la volcadura. 

Otra persona resultó lesionada y fue trasladada en estado crítico al Hospital de Cojutepeque, aseguró personal de Cruz Roja.

