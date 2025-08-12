Camión vuelca y se incendia tras accidente vial en El Salvador (Video)

RASTRA IBA EN MARCHA EN LLAMAS CUANDO SE QUEMO Y SE ACCIDENTO EN CUSCATLÁN



Un video de una cámara de la zona muestra que la rastra accidentada en San Rafael Cedros, Cuscatlán, iba en marcha y en llamas, posteriormente se accidento y volcó en la zona.



Las alarmas se activaron… pic.twitter.com/0IWjejskaM