Balance final: Los números de la "Era Tena" con la Selección

El ciclo de Luis Fernando Tena al mando de la Selección de Guatemala llegó a su fin tras completar los últimos dos partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con ello concluye un proceso que se extendió por casi cuatro años, desde su llegada en 2021, y que marcó una de las etapas más ilusionantes de la era reciente de la Bicolor.

Durante su gestión, Tena acumuló una amplia cantidad de encuentros, tanto de carácter amistoso como oficiales, que le permitieron trabajar con diferentes generaciones de futbolistas y dar continuidad a un proyecto que buscó elevar el nivel competitivo de la selección. El entrenador mexicano estuvo al frente de Guatemala en competiciones como la Liga de Naciones, la Copa Oro y las eliminatorias mundialistas, además de múltiples duelos de preparación.

En total, Tena dirigió 59 partidos, con un balance de 23 victorias, 15 empates y 21 derrotas. Bajo su mando, la Selección anotó 77 goles y recibió 67, dejando un saldo que ha generado diferentes opiones entre los aficionados.

Si bien los resultados finales no alcanzaron para clasificar a la siguiente ronda de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, la era de Luis Fernando Tena deja una base de trabajo prolongada, una identidad de juego más reconocible y un grupo de futbolistas que sumó rodaje internacional de forma constante.

Este el balance detallado:

Amistosos / 2022-2025

Guatemala 1-0 Cuba

Guatemala 2-1 Haití

Guatemala 4-0 El Salvador

Guatemala 0-0 México

Guatemala 1-4 Colombia

Guatemala 1-2 Honduras

Guatemala 0-2 Catar

Guatemala 3-1 Nicaragua

Guatemala 1-1 Panamá

Guatemala 0-2 México

Guatemala 0-1 Trinidad y Tobago

Guatemala 1-0 Costa Rica

Guatemala 0-1 Venezuela

Guatemala 0-0 Honduras

Guatemala 0-0 Jamaica

Guatemala 0-1 Islandia

Guatemala 0-2 Ecuador

Guatemala 0-0 Venezuela

Guatemala 1-1 Nicaragua

Guatemala 1-4 Argentina

Guatemala 0-1 El Salvador

Guatemala 1-1 Uruguay

Guatemala 2-1 Honduras

Guatemala 1 1 El Salvador

Liga de Naciones B / 2022-2023

Guatemala 0-2 Guayana Francesa

Guatemala 2-0 Belice

Guatemala 1-1 Rep. Dominicana

Guatemala 2-0 Rep. Dominicana

Guatemala 2-1 Belice

Guatemala 4-0 Guayana Francesa

*Se logra ascenso a la Liga A

Liga de Naciones A / 2023-2024

Guatemala 2-0 El Salvador

Guatemala 1-1 Panamá

Guatemala 2-3 Trinidad y Tobago

Guatemala 0-3 Panamá

Guatemala 3-1 Martinica

Guatemala 0-0 Costa Rica

Guatemala 3-1 Guyana

Guatemala 0-3 Costa Rica

*Se mantiene la categoría, pero nos elimina Panamá y Costa Rica

La mejor versión de la "Era Tena" se vio reflejada en Liga de Naciones y en la Copa Oro. (Foto: Juan Mijangos)

Copa Oro 2023

Guatemala 1-0 Cuba

Guatemala 0-0 Canadá

Guatemala 3-2 Guadalupe

Guatemala 0-1 Jamaica

*Se llega hasta cuartos de final

Repechaje a Copa Oro 2025

Guatemala 2-3 Guyana

Guatemala 2-0 Guyana

Copa Oro 2025

Guatemala 1-0 Jamaica

Guatemala 0-1 Panamá

Guatemala 3-2 Guadalupe

Guatemala 1-1 Canadá

Guatemala 1-2 Estados Unidos

*Se llega hasta semifinales

Eliminatorias United 2026 / 2024-2025

Guatemala 6-0 Dominica

Guatemala 3-0 Islas Vírgenes B.

Guatemala 4-2 Rep. Dominicana

Guatemala 0-3 Jamaica

Guatemala 0-1 El Salvador

Guatemala 1-1 Panamá

Guatemala 1-1 Surinam

Guatemala 1-0 El Salvador

Guatemala 2-3 Panamá

Guatemala 3-1 Surinam

*Se llega hasta la ronda final