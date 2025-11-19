Versión Impresa
Balance final: Los números de la "Era Tena" con la Selección

  • Con información de Bernie Morales / Colaborador
19 de noviembre de 2025, 13:28
Selección Nacional
La Selección de Guatemala cerró otro ciclo mundialista, pero no pudo conseguir el objetivo de estar en la gran cita. (Foto: Juan Mijangos)

El ciclo de Luis Fernando Tena al mando de la Selección de Guatemala llegó a su fin tras completar los últimos dos partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con ello concluye un proceso que se extendió por casi cuatro años, desde su llegada en 2021, y que marcó una de las etapas más ilusionantes de la era reciente de la Bicolor.

Durante su gestión, Tena acumuló una amplia cantidad de encuentros, tanto de carácter amistoso como oficiales, que le permitieron trabajar con diferentes generaciones de futbolistas y dar continuidad a un proyecto que buscó elevar el nivel competitivo de la selección. El entrenador mexicano estuvo al frente de Guatemala en competiciones como la Liga de Naciones, la Copa Oro y las eliminatorias mundialistas, además de múltiples duelos de preparación.

En total, Tena dirigió 59 partidos, con un balance de 23 victorias, 15 empates y 21 derrotas. Bajo su mando, la Selección anotó 77 goles y recibió 67, dejando un saldo que ha generado diferentes opiones entre los aficionados.

Si bien los resultados finales no alcanzaron para clasificar a la siguiente ronda de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, la era de Luis Fernando Tena deja una base de trabajo prolongada, una identidad de juego más reconocible y un grupo de futbolistas que sumó rodaje internacional de forma constante.

Este el balance detallado:

Amistosos / 2022-2025

  • Guatemala 1-0 Cuba
  • Guatemala 2-1 Haití
  • Guatemala 4-0 El Salvador
  • Guatemala 0-0 México
  • Guatemala 1-4 Colombia
  • Guatemala 1-2 Honduras
  • Guatemala 0-2 Catar
  • Guatemala 3-1 Nicaragua
  • Guatemala 1-1 Panamá
  • Guatemala 0-2 México
  • Guatemala 0-1 Trinidad y Tobago
  • Guatemala 1-0 Costa Rica
  • Guatemala 0-1 Venezuela
  • Guatemala 0-0 Honduras
  • Guatemala 0-0 Jamaica
  • Guatemala 0-1 Islandia
  • Guatemala 0-2 Ecuador
  • Guatemala 0-0 Venezuela
  • Guatemala 1-1 Nicaragua
  • Guatemala 1-4 Argentina
  • Guatemala 0-1 El Salvador
  • Guatemala 1-1 Uruguay
  • Guatemala 2-1 Honduras
  • Guatemala 1 1 El Salvador

Liga de Naciones B / 2022-2023

  • Guatemala 0-2 Guayana Francesa
  • Guatemala 2-0 Belice
  • Guatemala 1-1 Rep. Dominicana
  • Guatemala 2-0 Rep. Dominicana
  • Guatemala 2-1 Belice
  • Guatemala 4-0 Guayana Francesa

*Se logra ascenso a la Liga A

Liga de Naciones A / 2023-2024

  • Guatemala 2-0 El Salvador
  • Guatemala 1-1 Panamá
  • Guatemala 2-3 Trinidad y Tobago
  • Guatemala 0-3 Panamá
  • Guatemala 3-1 Martinica
  • Guatemala 0-0 Costa Rica
  • Guatemala 3-1 Guyana
  • Guatemala 0-3 Costa Rica

*Se mantiene la categoría, pero nos elimina Panamá y Costa Rica

La mejor versión de la "Era Tena" se vio reflejada en Liga de Naciones y en la Copa Oro. (Foto: Juan Mijangos)
Copa Oro 2023

  • Guatemala 1-0 Cuba
  • Guatemala 0-0 Canadá
  • Guatemala 3-2 Guadalupe
  • Guatemala 0-1 Jamaica

*Se llega hasta cuartos de final

Repechaje a Copa Oro 2025

  • Guatemala 2-3 Guyana
  • Guatemala 2-0 Guyana

Copa Oro 2025

  • Guatemala 1-0 Jamaica
  • Guatemala 0-1 Panamá
  • Guatemala 3-2 Guadalupe
  • Guatemala 1-1 Canadá
  • Guatemala 1-2 Estados Unidos

*Se llega hasta semifinales

Eliminatorias United 2026 / 2024-2025

  • Guatemala 6-0 Dominica
  • Guatemala 3-0 Islas Vírgenes B.
  • Guatemala 4-2 Rep. Dominicana
  • Guatemala 0-3 Jamaica
  • Guatemala 0-1 El Salvador
  • Guatemala 1-1 Panamá
  • Guatemala 1-1 Surinam
  • Guatemala 1-0 El Salvador
  • Guatemala 2-3 Panamá
  • Guatemala 3-1 Surinam

*Se llega hasta la ronda final

