Balón para la Fedefut: Tena quiere seguir y los jugadores piden su renovación

La Selección de Guatemala cerró el martes su participación en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf con una victoria 3-1 sobre Surinam, un resultado que, además de dejar buenas sensaciones en el último partido de este proceso, abrió nuevamente el debate sobre el futuro de Luis Fernando Tena al frente del banquillo nacional.

Tras el encuentro disputado en El Trébol, varios jugadores de la Selección expresaron públicamente su deseo de que el proceso del técnico mexicano continúe. Futbolistas de peso dentro del vestuario, como José Pinto, Óscar Santis y Nicolás Samayoa, coincidieron en que el trabajo de Tena ha sido clave en el crecimiento mostrado durante estos últimos años.

"No debemos esperar tanto tiempo, otros 20 años, para volver a una fase final. No tenemos que estancarnos. Creo que el punto es seguir los procesos. Estamos muy contentos con Tena y su cuerpo técnico. Nos han devuelto la credibilidad a nuestro futbol. Nos han dado ideas y armas. A que ver a Panamá, es un proceso de 8 años. Esas cosas son las que hay que copiar", dijo el capitán, José Pinto.

El contrato de Luis Fernando Tena finaliza en diciembre de este año, por lo que su continuidad dependerá del análisis que realice la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) y de los acuerdos a los que pueda llegar con el entrenador. Aunque el panorama todavía no es definitivo, dentro del plantel existe una postura clara: quieren que el proceso continúe.

Los jugadores están contentos con el trabajo de Tena y espera que la Fedefut le renueve el contrato. (Foto: Juan Mijangos)

En conferencia de prensa posterior al partido, Tena volvió a reiterar su deseo de seguir al mando de la Selección. "Me habían dicho hace tiempo que la idea era continuar, pasara lo que pasara. Tengo mucho optimismo respecto al futuro de la selección guatemalteca. Yo quiero seguir aquí".

Durante su gestión, Guatemala ha mostrado avances notables tanto en funcionamiento como en competitividad internacional. El plantel ha destacado la unión del grupo, la claridad en la idea de juego y el respaldo constante del cuerpo técnico, factores que han permitido consolidar un proceso que, según los futbolistas, aún tiene margen para seguir creciendo.