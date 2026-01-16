Roxana Baldetti logra salir de prisión y permanece en su casa por motivos médicos

-

Roxana Baldetti, exvicepresidenta, condenada y acusada en otros casos, logró salir de prisión de forma indefinida, por motivos médicos.

EN CONTEXTO: Baldetti se someterá a cirugía y pide salir de prisión durante un mes

El 23 de octubre de 2025, la exvicepresidenta Roxana Baldetti se sometió a una cirugía. En esa oportunidad, pidió permiso para salir de prisión y el juez Eduardo Orozco se lo concedió.

Parte del permiso solicitado era estar un mes fuera de la cárcel, para los cuidados y tratamientos posteriores a la cirugía, y el mismo también fue concedido por el juez de Mayor Riesgo B.

Según informó una fuente, Baldetti continúa en su casa, debido a que el tratamiento se ha extendido, pues luego de la cirugía quedó inmovilizada de las extremidades.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), confirmó el estado de salud y el Sistema Penitenciario también manifestó que no tenía las condiciones para atender a Baldetti, por lo que el juez tomó esto en consideración para autorizar el permiso.

De esa cuenta, Baldetti continúa en su casa, mientras la audiencia de etapa intermedia por el caso Cooptación del Estado, se sigue aplazando.

Se espera que el próximo mes, se haga una nueva evaluación a Baldetti, para determinar si debe continuar en su casa o si ya puede regresar a prisión.

"Por humanidad"

La exvicepresidenta suma 10 años en prisión desde agosto de 2015 y cumple condena por los casos La Línea y Agua Mágica.

También está a la espera de solventar su situación en el caso Cooptación del Estado.

En marzo de 2025, los abogados pidieron que le otorgaran una medida sustitutiva ante el Tribunal de Mayor Riesgo C, por razones de "humanidad", pero este la negó por considerar que aún hay peligro de fuga.