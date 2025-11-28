Balneario Guastatoya: Oasis con toboganes en la Ruta al Atlántico

-

Si buscas una escapada refrescante cerca de la Ciudad de Guatemala, el Parque Acuático Guastatoya, ubicado en el Km 73.5 de la Ruta al Atlántico, es el turicentro familiar ideal.

Con piscinas, toboganes y jacuzzi, este balneario ofrece diversión acuática a precios accesibles (Q30 adultos). Descubre los horarios, servicios y la guía completa de cómo llegar a este oasis en El Progreso, listo para recibir hasta 3,500 personas.





Los veraneantes no lo pensaron dos veces para posar al lente. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

En el kilómetro 73.5 de la ruta al Atlántico se encuentra un cálido y refrescante oasis que invita a los lugareños y turistas a pasar un momento agradable en compañía de amigos o familia.

Una piscina profunda, otra familiar, una para los niños y otra con toboganes son algunas de las atracciones con las que cuenta el Parque Acuático Guastatoya.

En el lugar hay áreas para disfrute de los niños, otros de descanso con rancho, hamacas y variedad de deliciosa comida típica.





La venta de comida oriental no puede faltar en el lugar. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

El turicentro se encuentra a un costado del estadio David Cordón Hichos y cuenta con parqueo con capacidad para 350 vehículos con un costo de Q10. El horario de atención de 9:00 a 17:00 horas. La entrada cuesta Q30 para los adultos y Q20 para los niños.

En el parque acuático también ofrecen alquiler de lockers con un precio de Q15. Además, si quieres relajarte, podrías pagar Q5 por 20 minutos de jacuzzi.





Amigos y familiares se la pasan bien en el oriente. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

Francisco Castañeda hizo una invitación a la comunidad y visitantes a llegar en familia y disfrutar de un día relajado.

Asimismo, refirió que el turicentro tiene capacidad para aproximadamente 3 mil 500 personas, por lo que siempre tienen espacio para la llegada de todo aquel que quiera pasarla bien.

¿Cómo llegar?

Para llegar al Parque Acuático Guastatoya debes tomar la Carretera al Atlántico (CA-9) en dirección a El Progreso.

Conduce aproximadamente 74 kilómetros hasta llegar a la entrada de Guastatoya; luego dirígete al fondo.





Las familias llegan desde diversas partes del país. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

También puedes usar Google Maps o Waze para obtener una ruta más precisa del camino a tomar.

En transporte público

Toma un autobús con destino a Guastatoya, El Progreso.

El viaje desde la Ciudad de Guatemala dura aproximadamente 1 hora y 46 minutos.





El calor de la región es ideal para un chapuzón. (Foto: Archivo)

Una vez en Guastatoya, puedes preguntar por el balneario municipal o el parque acuático, ya que es un punto de referencia conocido.