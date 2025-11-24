Descubre Plaza Mirador Esquipulas: La Mejor Vista de Chiquimula

-

El municipio de Esquipulas, Chiquimula, potencia el turismo en Oriente con la apertura de la Plaza Mirador, ubicada dentro del Parque Ecológico Chatún.

Este innovador destino ofrece una imponente torre con campana de 150 metros, brindando vistas panorámicas gratuitas del valle, ideal para los amantes de la fotografía de paisajes. Además de disfrutar de las vistas de 150m, los visitantes pueden conocer más sobre la cultura Xinca y la historia de los municipios de Chiquimula, convirtiéndolo en un lugar imperdible al visitar la Capital Centroamericana de la Fe.





Esta es la vista que puedes apreciar desde el mirador. (Foto: Luis Enrique Padilla/Colaborador)

Para los amantes de la fotografía, los paisajes y la naturaleza, el municipio de Esquipulas, en Chiquimula, cuenta con la Plaza Mirador, que se ubica en las instalaciones del parque ecológico Chatún.

El gerente del parque, Julio Salguero, explicó que en uno de los senderos se construyó una cúpula y una torre de tres niveles que cuenta con su propia campana, la cual tiene una altura de unos 150 metros y brinda una vista impresionante del valle.





Frente a la cúpula y torre se colocaron banderas de los municipios, de las estaciones y celebraciones de municipio. (Foto: Luis Enrique Padilla/Colaborador)

Además, en el lugar hay una plaqueta con información de cada municipio del departamento de Chiquimula, además de los cuatro puntos cardinales y banderas representativas de cada municipio.

"Este es un proyecto innovador, ya que ofrece una opción diferente en todo el oriente del país para que los visitantes se puedan recrear en su estancia en el municipio", comentó.





En este espacio se buscó crear una pequeña basílica para los visitantes. (Foto: Luis Enrique Padilla/Colaborador)

"Contamos con todos los protocolos de bioseguridad y el horario de atención es de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas, y al ingresar al parque pueden visitar la plaza", puntualizó Salguero.

El turista quetzalteco Juan Ramos expresó que es un lugar diferente y lleno de color, donde se pueden tomar infinidad de fotografías y llevarse un bonito recuerdo de la Capital Centroamericana de la Fe.





Los visitantes pueden disfrutar de una estadía agradable sobre las bancas de la segunda cúpula. (Foto: Luis Enrique Padilla/Colaborador)

Por su parte, el empresario Óscar Saavedra manifestó que con el mirador atraen a propios, pero también a visitantes que acuden a venerar al Cristo Negro.

La entrada es gratis y cuenta con artesanías para llevar, cafetería, servicio de baño, diversos anuncios y exposiciones de vestimenta tradicional de la cultura xinca.

¿Cómo llegar?

Para llegar al Mirador de Esquipulas, también conocido como Plaza Mirador, puedes tomar el trayecto directo, que es por la CA-9 y la CA-10. El viaje suele durar entre 4 y 5 horas, dependiendo del tráfico.

Instrucciones: