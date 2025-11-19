Tena: “Pudimos llegar a la repesca” tras quedar fuera del Mundial

-

Siempre sereno y directo, Luis Fernando Tena ofreció sus declaraciones tras el triunfo 3-1 de la Bicolor sobre Surinam en El Trébol.

Se terminó la ilusión mundialista para Guatemala. Tras el triunfo por honor ante Surinam en el último partido de la eliminatoria de Concacaf, el técnico Luis Fernando Tena compartió sus impresiones sobre el encuentro y el desempeño general de la Bicolor en el proceso.

"Hoy ganamos con toda justicia", afirmó el entrenador mexicano, quien defendió nuevamente su planteamiento táctico frente a Panamá. "Sigo pensando que el planteamiento era el correcto. Las estadísticas en posesión de balón y remates a gol lo avalan. Jugamos con línea de cinco porque así los contrarrestábamos mejor. La sensación es que podíamos haber hecho algo más, pero en la eliminatoria, mínimo podíamos llegar a la repesca".

Tena también señaló el partido que, a su juicio, terminó condicionando las aspiraciones de Guatemala. "El encuentro donde se pudo hacer algo más fue el primero contra El Salvador. Ese fue nuestro máximo pecado", reconoció.

Tena defendió sus decisiones técnicas en el partido contra Panamá del jueves pasado. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

El técnico destacó la entrega del plantel durante todo el proceso. "Tendremos que ser más fuertes para la siguiente eliminatoria. Siempre tengo fe en los jugadores y en el trabajo. A ellos les digo gracias por la entrega en cada entrenamiento y en cada partido. Nadie pone mala cara cuando no le toca jugar".

El técnico mexicano declaró que cuenta con el respaldo de la federación para seguir al frente de la Sele. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)

Sobre su continuidad al frente de la selección nacional, Tena aseguró que ya había recibido respaldo con anterioridad. "Me habían dicho hace tiempo que la idea era continuar, pasara lo que pasara", señaló. Luego cerró con un mensaje optimista: "Tengo mucho optimismo respecto al futuro de la selección guatemalteca".