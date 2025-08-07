Cristiano Ronaldo marca triplete en victoria de pretemporada del Al Nassr

-

Como parte de su pretemporada, Al Nassr superó ayer 4-0 al Rio Ave portugués, con un triplete de Cristiano Ronaldo incluido, en un encuentro amistoso disputado en el Estadio Algarve.

El conjunto dirigido ahora por Jorge Jesús, que buscará alzar su primera corona desde la llegada de CR7 a Arabia, también tuvo la participación de titular de su nuevo fichaje Joao Félix, quien contribuyó con dos asistencias. La primera de ella, para Mohamed Siakam, quien rompió con la igualdad.

Después de eso, el "Menino de Oro" mandó un pase perfecto para la llegada de Cris, quien no falló para marcar su primero de la cuenta, sobre el minuto 44.

Fue el mismo Ronaldo quien consiguió sellar la goleada con otras dos anotaciones, al 63 y 68 (de penal), para que muchos de los presentes festejaran junto a su gran estrella, a pesar de ser el cuadro portugués el dueño de casa.

De esta manera, Al Nassr se mantiene invicto en su gira de pretemporada, en la que suma tres victorias (ante SK St. Johan, Toulouse y Rio Ave), antes de jugar ante Almería, el domingo, para luego enfocarse en la Supercopa de Arabia, donde lo espera Al Ittihad de Karim Benzema.