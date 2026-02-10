Versión Impresa
Banco Cuscatlán inaugura nueva agencia en Vista Hermosa

  • Por Redacción comercial
10 de febrero de 2026, 12:42
Banco Cuscatlán inauguró una nueva agencia ubicada en Vista Hermosa zona 15, de la ciudad de Guatemala, la cual ha sido diseñada para brindar una experiencia moderna, digital y confiable.

Con esta apertura, la institución bancaria amplía su cobertura en la zona, acercando su portafolio de productos y servicios a más familias y negocios.

Estamos muy entusiasmados de abrir las puertas de esta agencia en un punto clave que nos permitirá atender de manera más eficiente a nuestros clientes.
Verónica Enriquez
, jefe de agencia.

En esta nueva agencia, los clientes recibirán atención por parte de los colaboradores en los horarios de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas, con acceso a un portafolio de productos de Banca Personal que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo, cuentas de cheques, préstamos personales y de vivienda, así como soluciones para la Banca PYME y Empresarial.

