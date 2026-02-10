Banco Cuscatlán inaugura nueva agencia en Vista Hermosa

Banco Cuscatlán inauguró una nueva agencia ubicada en Vista Hermosa zona 15, de la ciudad de Guatemala, la cual ha sido diseñada para brindar una experiencia moderna, digital y confiable.
Con esta apertura, la institución bancaria amplía su cobertura en la zona, acercando su portafolio de productos y servicios a más familias y negocios.
En esta nueva agencia, los clientes recibirán atención por parte de los colaboradores en los horarios de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas, con acceso a un portafolio de productos de Banca Personal que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo, cuentas de cheques, préstamos personales y de vivienda, así como soluciones para la Banca PYME y Empresarial.