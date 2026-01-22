El Banco de Guatemala implementa el tablero digital PIB Regional y Departamental

-

El tablero interactivo del Producto Interno Bruto (PIB) Regional y Departamental, es una herramienta que amplia el análisis económico de un país.

El Banco de Guatemala ha anunciado la implementación de esta plataforma en el país, colocándolo dentro de los 12 países de América Latina y el Caribe que producen información económica clave para los tomadores de decisiones.

El desarrollo e implementación del tablero del PIB Regional y Departamental contó con el acompañamiento técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, contribuyendo a fortalecer la calidad metodológica de la herramienta y su alineación con las mejores prácticas estadísticas internacionales.

Esta herramienta digital fortalece el análisis del dinamismo económico del país y facilita:

Cuantificar la contribución de cada región y departamento al PIB Nacional.

Identificar las actividades económicas predominantes y la dinámica productiva de cada territorio.

Apoyar la formulación de políticas públicas en áreas como educación, salud, infraestructura e inversión, considerando las particularidades regionales.

Analizar el desempeño económico regional y departamental desde 2013, mediante paneles interactivos, gráficos, mapas de calor y series de tiempo, incluyendo EL PIB por habitante.

“ Este avance no es únicamente técnico es profundamente estratégico, porque fortalece la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas más justas y cercanas a la realidad de la población ” Álvaro Gónzales , presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

La información se encuentra disponible en el sitio web del Banco de Guatemala como en el tablero de indicadores GT, y firma parte de la estrategia institucional orientada a mejorar el acceso, uso y valor de las estadísticas oficiales.